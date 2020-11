Nations League: Italia-Polonia, l’interista Barella in campo da titolare

Gagliardini non ci sarà perché il suo tampone è risultato dubbio. Ma Barella sì. L’interista farà parte della formazione della Nazionale italiana che scenderà in campo contro la Polonia. Si gioca domani sera a Reggio Emilia, al Mapei Stadium, alle 20.45. La gara è valida per la quinta giornata del girone 1 della Lega A della Nations League. Al comando del girone c’è proprio la Polonia con 7 punti, segue la selezione di Mancini (ancora positivo al covid19, ci sarà Evani a sostituirlo) con 6 punti. Questa la formazione probabile:

Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Romagnoli, Emerson Palmieri; Locatelli, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Insigne.