Barella, il più prolifico dei centrocampisti di Mancini. Sei centri con l’Italia

Il centrocampista dell'Inter è il più prolifico dei giocatori in mediana convocati da Mancini

Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella è tra gli assoluti protagonisti dell'Europeo dell'Italia. Decisivo nei quarti con il Belgio, un suo gol ha sbloccato la gara, sarà ancora titolare domani sera in semifinale con la Spagna.

"A soli 24 anni Nicolò Barella vanta già 27 presenze in Nazionale con 6 reti che lo rendono il più prolifico del gruppo di centrocampisti convocati da Roberto Mancini per questa avventura europea. Tra le curiosità il fatto che il giocatore dell'Inter abbia segnato queste 6 reti tutte nel primo tempo, nelle partite contro Finlandia, Grecia, Armenia, Olanda, Repubblica Ceca e contro il Belgio nei quarti di finale dell'Europeo. Quattro di queste sono sempre servite a sbloccare il risultato come appunto venerdì scorso nella sfida all'Allianz Arena a Monaco di Baviera contro Lukaku e compagni", sottolinea Tuttosport.