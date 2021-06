Barella: “Il miglior Nicolò? Io aiuto la squadra. Il gruppo ha voglia di vincere”

Le parole del centrocampista: "Non ci sono segreti, si vede che il gruppo è compatto, ha voglia di vincere, c'è entusiasmo"

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia sulla Svizzera: "Non ci sono segreti, si vede che il gruppo è compatto, ha voglia di vincere, c'è entusiasmo. Portiamo tutto in campo, vinciamo e convinciamo. Locatelli? Non è detto che debba uscire lui per Verratti, potrei uscire io (ride, ndr): chiunque gioca fa bene, tutti sanno le proprie potenzialità, non c'è gelosia. E questo ci aiuta. Il Galles? Giocheremo per vincere, è la nostra mentalità: sarebbe un'iniezione di fiducia passare il girone con tutte vittorie. Il miglior Barella? Le valutazioni le lascio a voi, io aiuto la squadra: a me fa piacere quando segnano i compagni, non mi serve il gol per essere felice".