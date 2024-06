Il gol segnato contro l'Albania e l'ottima prestazione fornita erano valsi complimenti a scena aperta per Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter è ormai riconosciuto al livello dei top d'Europa e del mondo, e anche all'estero si erano spinti con paragoni importanti: uno su tutti, quello con Luka Modric, con Marca che non si spaventava nell'azzardare un passaggio di consegne tra i due .

Barella e Modric si sono fronteggiati ieri sera in occasione di Italia-Croazia, e nel corso del match si sono incrociati direttamente: il croato ha sbagliato un rigore ma si è fatto prontamente perdonare segnando pochi minuti dopo, l'azzurro ha provato a fare il suo pur senza brillare. Tuttosport, però, invita a non paragonarli: " Suggestiva la rincorsa al 15' con cui ferma il contropiede di Modric, però non parliamo di passaggio di consegne, per favore e pudore".