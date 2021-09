Barella show, 4 assist in 5 giornate: solo Pogba ha fatto meglio in Europa

Inizio di stagione da urlo per il centrocampista nerazzurro, che ieri ha servito a Darmian l'assist per l'1-1

Un super avvio di stagione per Nicolò Barella, che sin qui ha realizzato 4 assist e 1 gol in 5 giornate di Serie A. Ieri è arrivato il quarto, per la rete dell'1-1 di Matteo Darmian contro la Fiorentina. Come riportato da Opta, "solo Paul Pogba (7) ha servito piú assist su azione di Nicoló Barella (4) nei top-5 campionati europei 2021/22. Leader".