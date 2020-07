Barella, post sui segreti del pallone per la Nike. I tifosi gli scrivono: “Torna che ci manchi”

Nicolò Barella ha saltato diverse partite per infortunio. Conte spera di recuperarlo per la Roma insieme a Lukaku. Intanto sui social ha pubblicato un post per lo sponsor (personale e dell’Inter) Nike: “In uno stadio o sul terrazzo di casa, la palla nasconde grandi segreti, ricordi e storie indimenticabili”. E il suo post è stato preso d’assalto dai tifosi interisti che lo hanno riempito di: “Ci manchi”; “Quando torni”; “Ti aspettiamo”; “Torna perché non ne possiamo più del centrocampo dell’oratorio”.