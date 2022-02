Inter, Barella regala la sua maglia a un tifoso… a partita in corso: è andata così

Premiata l’insistenza. L’episodio risale al match di due giorni fa di Coppa Italia tra Inter e Roma, vede protagonista Nicolò Barella

Premiata l’insistenza. L’episodio risale al match di due giorni fa di Coppa Italia tra Inter e Roma, vede protagonista il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella. Ecco il retroscena, da La Gazzetta dello Sport di oggi: “Che un giocatore regali la sua maglia, non fa notizia, succede praticamente in ogni partita. Ma Barella è andato oltre: l’ha fatto durante un match, non alla fine. È accaduto martedì sera in Inter-Roma. Il “merito” è stato tutto di un ragazzo, Lorenzo, piazzato dietro la panchina dell’Inter, che l’ha... convinto con la sua insistenza. E Barella, che era stato sostituito, ha ceduto: la serata non era così fredda, si poteva restare solo con la giacca…”, si legge.