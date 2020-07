Gds – Inter, Barella salta sicuramente tre gare. La speranza è di riaverlo per Roma

Piove sul bagnato in casa Inter. Oltre al momento assolutamente non positivo a livello di risultati, continuano i problemi a centrocampo con i continui infortuni. Ultimo Nicolò Barella, assente contro il Bologna e quasi sicuramente per le prossime tre gare: “Ieri il centrocampista ha effettuato gli esami strumentali di rito che hanno evidenziato una distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le sue condizioni verranno rivalutate la prossima settimana. Dunque niente trasferta di Verona, niente Torino, niente sfida a Ferrara con la Spal. La speranza è di provare a riaverlo per la complicata gara dell’Olimpico in casa della Roma, in programma il 19. La situazione si fa sempre più complicata e l’emergenza a centrocampo resta un’ombra che ha accompagnato la squadra di Conte per tutta la stagione”, scrive La Gazzetta dello Sport.