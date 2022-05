Barella sfida il suo passato: di nuovo al top, quando gira lui gira tutta l’Inter

Il centrocampista nerazzurro, tra i migliori in campo nella finale di Coppa Italia, affronta domenica il "suo" Cagliari

Il suo gol è servito per sbloccare dopo pochi minuti la finale di Coppa Italia, la sua prestazione a garantire il successo dell'Inter: Nicolò Barella è stato ancora una volta uno dei migliori in campo e, dopo un periodo di appannamento, è tornato al top della condizione nel momento cruciale della stagione. Domani sarà per lui una giornata speciale: affronterà il "suo" Cagliari. Da una parte la voglia di aiutare i nerazzurri nella difficilissima rincorsa al Milan, dall'altra il pensiero di poter essere causa della retrocessione dei sardi. Così scrive il Corriere dello Sport: "Barella è uno dei "termometri", se non il termometro, dell’Inter. La sua importanza, per comprendere in quali condizioni si trovi la squadra di Inzaghi, probabilmente è pari soltanto a quella di Brozovic. [...] Non è un caso, insomma, se il momento più complicato della stagione nerazzurra è coinciso con un suo calo. Ed, evidentemente, non può esserlo nemmeno il fatto che l’Inter si sia riaccesa proprio quando Barella è riuscito a ricaricare le sue pile".

"Barella sarà protagonista anche domani sera a Cagliari, in una gara del tutto particolare per lui. E’ sardo, nella squadra rossoblù è cresciuto e da lì ha spiccato il volo. Resta il fatto, però, che l’Inter deve vincere per forza per tenere ancora aperta la lotta scudetto. Di contro, una sconfitta per il Cagliari significherebbe retrocessione, o quasi. Insomma, il numero 23 avrà il cuore in tumulto. Ma come dimostrato l’anno scorso, nella sua testa ci sarà soltanto il bene nerazzurro. Nel campionato passato, infatti, segnò la rete del momentaneo pareggio, dopo che l’Inter aveva chiuso il primo tempo in svantaggio. Per rispetto, Barella non esultò, ma con il suo sigillo diede la carica per completare la rimonta e tornare dalla Sardegna con i 3 punti".