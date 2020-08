TS – Barella show, leader e simbolo della crescita dell’Inter. “A Dortmund Conte disse…”

“Dalla Germania alla Germania, da Dortmund a Dusseldorf, Nicolò Barella andata e ritorno è la storia del centrocampista che si è preso la mediana dell’Inter al primo anno da titolare sotto alla Madonnina”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Barella, autore del gol che ha aperto la partita con il Leverkusen a confezionamento di un match totale giocato dal centrocampista sardo. “Se nella serata nera di Dortmund in cui erano iniziati a sfumare malamente i sogni di Champions interisti era stato segnalato dal tecnico tra coloro che ancora dovevano fare un salto per essere a livello di fare la storia vincendo con l’Inter, la partita contro il Leverkusen lo incorona come un leader e un protagonista di questo percorso in Europa League. Barella diventa un po’ il simbolo di tutta la crescita della squadra”, il commento di Tuttosport.

CARATTERE – Il classe ’97 ha sfornato una prestazione di assoluto livello ma anche dimostrato di avere tenacia e consistenza, come ammirato nel resto della stagione. Quando i compagni calano fisicamente, lui esce fuori alla distanza e anche con il Leverkusen ha sorretto il centrocampo dando manforte alla difesa e diventando protagonista di un paio di sortite offensive.