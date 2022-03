GdS – Inzaghi si preoccupi: l’Inter non gioca più come prima. Barella simbolo dell’involuzione

Un'involuzione preoccupante per Simone Inzaghi. La Gazzetta dello Sport analizza il difficile momento dell'Inter

"In generale, un po’ meglio il Milan, che ha ribadito però la difficoltà di arrivare a Giroud. Dev’essere più preoccupato Inzaghi per la sensazione di affanno atletico che ha dato la sua Inter. Non corre più come prima. Cerca Dzeko con lanci lunghi perché non riesce più ad accompagnare la palla palleggiando. Barella è il simbolo dell’involuzione: era il moto perpetuo, oggi sembra che corra nella neve. E poi il gol: quarta partita di fila senza buttarla dentro, 403’ di digiuno. Lautaro, ieri, ancora peggio del solito. Una carezza a Inzaghi è venuta dal rientro di Correa e dal debutto di Gosens. Quattro gambe così fresche e veloci servono come il pane a questa Inter spompata".