GdS – Barella simbolo della nuova Italia e miglior marcatore dell’era Mancini

La Gazzetta dello Sportcelebra la restazione di Nicolò Barella, autore del gol che ha sbloccato la sfida di Nations League contro l'Ungheria e sempre più simbolo della Nazionale: "Con il gol di ieri ha raggiunto Belotti e Immobile a quota 8 nella gestione Mancini. Un cannoniere che sgobba come un muratore e poi spiega: «Io con questa maglia addosso non sento la stanchezza». È lui il simbolo migliore della nuova Italia che sta nascendo: un giovane-vecchio che vince senza perdere la fame. [...] La faccia dell'Italia che piace al c.t., perché è uno che suda la maglia anche quando le gambe urlano stanchezza; uno che a quella maglia non dice mai di no. E perché ha il gol in testa quasi come un attaccante. Non a caso, da ieri sera è il miglior marcatore della sua gestione, assieme a quelli che sono stati finora i centravanti titolari, Immobile e Belotti: 8 gol come loro, tutti quelli della sua storia azzurra visto che è stato il Mancio a farlo debuttare in Nazionale. Sei degli 8 gol di Barella con la Nazionale hanno aperto le marcature dell'incontro".