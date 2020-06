Barella: “Dovevamo chiuderla prima, bravi a soffrire da grande squadra. Conte ci dice…”

Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro la Samp: “Se mi è arrivato qualche calcio? Ci sta. Tutte e due le squadre erano un po’ stanche sul finale, ci sta che in un intervento uno arrivi un po’ in ritardo. E’ il calcio. Dovevamo provare a chiuderla prima. Queste partite le devi chiudere. Portarle fino alla fine in bilico può essere pericoloso. Siamo stati bravi a soffrire da grande squadra. Siamo contenti del risultato. Mi sono trovato bene, stiamo provando questa soluzione da tanto tempo per favorire Christian tra le linee e per fargli arrivare i palloni. E’ quello che può impattare. Il mister ce lo dice sempre: dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta e non solo gli attaccanti. Tutti. Dobbiamo trovare ancora più fiducia per chiudere prima le partite”.