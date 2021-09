Inter-Atalanta, pagelle CdS: Barella sontuoso. Se Lautaro fosse più concreto…

Le pagelle del Corriere dello Sport: Dimarco cambia la partita ma sbaglia il rigore decisivo, positivo Dzeko

L'Inter parte alla grande, subisce la rimonta dell'Atalanta, pareggia e sfiora il successo, ma il rigore di Dimarco si stampa sulla traversa. Gara dalle mille emozioni a San Siro: per il Corriere dello Sport il migliore in campo è stato Nicolò Barella ("Altro assist, il quinto. Aggiunge altre giocate sontuose tra cui il filtrante per Dimarco nell'azione del 2-2"), mentre Handanovic e Calhanoglu vengono bocciati senza attenuanti. Un appunto su Lautaro: "Una rete spettacolare e un gol sbagliato da sotto misura. Lotta tanto, se solo fosse più concreto...".