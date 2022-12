Barella: “Skriniar? Spero che resti ma niente consigli. Gli scherzi con Brozovic…”

"È un portiere di caratura internazionale, diverso da Handanovic che per dieci anni è stato tra i migliori tre al mondo. André è molto moderno, bravo coi piedi, super reattivo e con grande personalità".

Cosa ha detto a Skriniar in questi giorni di riflessione?

"Non mi sono mai permesso e mai mi permetterò di dare consigli. Ognuno fa le sue scelte e poi, a fine carriera, si vedrà se sono state giuste o sbagliate. Spero rimanga, questo è ovvio, perché oltre ad essere incredibilmente forte, è un fratello".

"Ce ne facciamo dieci al giorno, ma in mezzo c’è sempre Cordaz, che è il collante tra l’essere calciatore e l’essere ragazzo. A differenza di tutti, lui riesce a non separare le due cose, così sa strapparti un sorriso quando sei giù. Questo per il gruppo vale molto di più di uno scherzo".