GdS – Inter, Barella alla Tardelli: paragone non azzardato. Eriksen non ha incantato ma…

“Tutti ad aspettare Eriksen, ma è rispuntato il vero Barella. L’Inter batte la Fiorentina ed entra nelle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Napoli di Rino Gattuso. Decisivo un bellissimo gol di Nicolò Barella, un destro d’incontro su una palla respinta, cose che in anni lontani abbiamo visto fare a Marco Tardelli. A nostro parere il paragone non è azzardato, Barella è un “Tardellino” per il movimentismo che garantisce e perché schizza all’improvviso dentro la partita e la spacca. “Schizzo”, non ci sia chi pensi male, era il soprannome di Tardelli”. Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito all’exploit di Barella, autore del gol che ha deciso la partita contro la Fiorentina in Coppa Italia. Nella serata di Eriksen, è stato l’ex Cagliari a prendersi la scena con un gol spettacolare a corredo di una partita di livello.

ERIKSEN – La Rosea, poi, si concentra sulla prova di Eriksen: “Christian Eriksen ha debuttato in nerazzurro e non ha incantato, è rimasto un po’ sulle sue, ma stiamo calmi: è appena arrivato, con i nuovi compagni si è allenato solo una volta, martedì nella rifinitura di Appiano, e ci sta che fosse spaesato, alla ricerca del suo posto nel nuovo mondo. È positivo che Antonio Conte gli abbia creato l’habitat giusto: l’Inter ha cambiato sistema, è passata al 3-4-1-2. […] Eriksen portafortuna, mettiamola così, perché nei 27 minuti in cui ha giocato il danese non è stato incantevole. Ha servito a Lautaro un gran assist dei suoi, ma con un secondo di ritardo, per cui Martinez è finito in fuorigioco e la rete annullata. Meccanismi che si affineranno, la qualità di Eriksen non è in discussione. E poi ci piace che Conte sia andato oltre il solito 3-5-2. È giusto esplorare, combattere il rischio della prevedibilità”, chiosa il quotidiano.