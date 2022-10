Barella come 3 centrocampisti dell’Inter: terzo gol consecutivo in campionato

Tra i protagonisti del successo dell'Inter sulla Sampdoria c'è Nicolò Barella: il centrocampista nerazzurro ha offerto l'ennesima prestazione di altissimo livello, impreziosita da un altro gol, il terzo consecutivo in campionato, il sesto stagionale contanto anche la Champions League. I dati Opta rivelano un particolare record per l'ex Cagliari: "Nicolò Barella ha segnato nelle ultime 3 gare di Serie A, in precedenza solo 3 centrocampisti dell'Inter avevano trovato la rete in 3 match di fila nel torneo nell'era dei tre punti a vittoria: Cambiasso (nel 2008), Perisic (nel 2016) e Çalhanoglu (nel 2021). Continuità".