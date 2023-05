Barella arma anche in zona gol. Lui ha dato la sveglia all’Inter: Tonali avvisato

"Testa e cuore. Tonali alla sua terza stagione al Milan, e già diventato un simbolo. Per l’attaccamento, oltre che per le (indubbie) qualità che ne fanno un centrocampista completo. Anche se nella fase di finalizzazione può e deve crescere ancora: 2 gol in 42 partite sono pochi per un come lui. Barella 2 gol li ha fatti al Benfica, tra andata e ritorno: e sono quelli che hanno dato la sveglia definitiva all’Inter, che da allora ha ripreso a volare anche in campionato. Per Nic sono 8 gol, il doppio dello scorso anno e 9 assist in totale: le sue incursioni fanno male. E Tonali lo sa".