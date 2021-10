GdS – Barella e Tonali come Mazzola e Rivera: capitani del futuro di Inter e Milan

I due centrocampisti stanno diventando sempre i simboli sia in campo che fuori dei club nerazzurri e rossoneri

Protagonisti in campo e sempre più simboli di Inter e Milan: Nicolò Barella e Sandro Tonali si candidano a diventare i volti delle due squadre milanesi. Così scrive La Gazzetta dello Sport, che già assapora una nuova rivalità epica: "Tornano in mente cartoline di derby antichi, con l’arbitro Concetto Lo Bello che sbuca dal tunnel di San Siro, baffetti, giacchetta nera, colletto bianco, tra Gianni Rivera e Sandro Mazzola, scortati da due vigili in cappotto. Capitani leggendari, eroi di un’epopea milanese. Erano i tempi degli «estintori Meteor». Tonali e Barella, con caratteristiche tecniche e caratura diverse, certo, potrebbero diventare i Rivera e i Mazzola dei derby che verranno, giovani talenti, diventati leader e capitani nel tempo, radicalizzati nella fede. Da bambini, sia Sandro che Nicolò, tifavano per i colori che oggi portano addosso".