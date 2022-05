Barella-Tonali, testa e cuore di Inter e Milan: duello in chiave Nazionale

I due centrocampisti sono simboli del presente di nerazzurri e rossoneri, e contano di esserlo anche in futuro

Giovani, ma già simboli del presente e destinati ad esserlo anche nel futuro: Nicolò Barella e Sandro Tonali sono due dei leader di Inter e Milan, e il loro confronto a distanza può essere letto anche in chiave Nazionale. Così scrive il Corriere della Sera: "Testa e cuore. Per lo scudetto servono entrambi. Serve allo stesso tempo passione e lucidità, entusiasmo e freddezza. A 270 minuti dalla fine, la classifica dice Milan 77 e Inter 75: il derby scudetto è arrivato quasi al rettilineo decisivo, tre curve e ci siamo. Il traguardo è lì, vediamo chi lo va a tagliare per primo. Una corsa che si deciderà sui dettagli, questione di testa e di cuore, appunto. E di leadership. Quella che a Sandro Tonali e Nicolò Barella non manca, nonostante l’età: 21 il primo, 25 il secondo. Giovani, talentuosi, determinati: sono loro i simboli di questo derby a distanza. Un personalissimo duello, quello fra il rossonero e il nerazzurro, che vale anche in chiave azzurra: entrambi meritano di diventare i punti di riferimento del centrocampo della Nazionale che verrà. Barella lo è già. All’Europeo il suo contributo è stato decisivo. Tonali la Nazionale in pianta stabile se la deve invece ancora conquistare".