Cassano: “Con Conte Napoli favorito con l’Inter. Italia, Spalletti fuoriclasse”

Antonio Cassano , in un'intervista a SportMediaset, ha parlato della Nazionale ma ha detto la sua anche sulla prossima Serie A. «Che idea mi sono fatto sulla Nazionale? Con Spalletti vai sul sicuro. La squadra deve migliorare sicuramente ma quando in panchina hai un fuoriclasse può succedere di tutto, secondo me faremo un grande europeo», ha sottolineato.

«Conte al Napoli? L'ho detto quando è andavo via Garcia che sarebbe stato l'unico in grado di risollevare la situazione. Quest'anno con Conte dentro il Napoli parte da favorito con l'Inter. Thiago Motta? Spero ancora che non vada alla Juve, altrimenti fanno lo stesso cinema fatto con Sarri. Alla Juve importa di vincere, non gliene frega niente di giocare bene. Lui è un bravo ragazzo e spero possa fare bene, ma la vedo complicata», ha concluso.