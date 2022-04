GdS su Barella: “Dopo mesi in apnea è tornato. Ed è il migliore in Italia a fare una cosa”

Tra i duelli più interessanti in Inter-Roma, La Gazzetta dello Sport indica quello a centrocampo tra Barella e Pellegrini

Tra i duelli più interessanti in Inter-Roma, La Gazzetta dello Sport indica quello a centrocampo tra Barella e Pellegrini. In merito al centrocampista nerazzurro, la Rosea scrive così: "Nicolò – dopo mesi in apnea – è tornato a macinare chilometri e a smistare un numero inimmaginabile di palloni, sempre con qualità e alla ricerca della profondità. Che è un po’ la novità stagionale di Barella: con Inzaghi il talento sardo si è avvicinato di più alla porta e ha messo in mostra un lato rimasto nascosto per lungo tempo, ossia la capacità di mettere i panni dell’uomo assist. Nessuno in A ha fatto più passaggi vincenti di Barella (9), che ora - vedi Verona - punta ad aumentare il bottino di gol. Con Pellegrini è sfida nella sfida: una delle chiavi, non certo l’unica".