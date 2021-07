Barella tornato al top: “Quando ha visto la porta ha sentito il vecchio caro istinto”

Grande prestazione per il centrocampista dell'Inter e dell'Italia nella gara di ieri sera contro il Belgio

"A questa Italia manca un po’ Barella, si diceva. Mancava anche a lui essere quello che è: uno che correndo indica la strada alla squadra, contrastando la strattona, recuperando palla le dà coraggio, la invita a guardare la porta avversaria. A lui - che alla fine abbraccerà forte Lukaku - piace quella porta, meno gli piaceva averla vista così poco, in questo Europeo. Perché l’Italia qui è arrivata grazie anche ai suoi gol, ma non sono, non possono essere (solo) Finlandia, Grecia e Armenia le avversarie che gli piace colpire. Semmai era stata l’Olanda, perché l’Amsterdam Arena è uno di quegli stadi che hanno storia e fanno storia, fanno venire i brividi. Figuriamoci quello dove gioca il Bayern e figuriamoci il Belgio. Così, quando Barella finalmente ha visto la porta ha sentito il vecchio caro istinto dello strappo che squarcia. Aveva Meunier a fianco e gli ha lasciato guardare solo la sua scia, si è fatto fulmine fra Thorgan Hazard e Vermaelen, solo una frazione di secondo fra lo scatto e il tiro, secco come una lama che scatta", spiega La Gazzetta dello Sport.