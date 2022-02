Brozovic out, Barella si veste da regista: in due per l’altro posto. Fiducia a Dimarco

Con il croato squalificato, Inzaghi pensa a Barella vertice basso. Calhanoglu e uno tra Vidal e Gagliardini gli altri due centrocampisti

L'Inter torna in campo a San Siro domani sera ore 18 con il Sassuolo. Assenza pesante per la squadra di Inzaghi che dovrà fare a meno di Brozovic squalificato. Il tecnico non rinuncia mai al regista croato e ora c'è da inventarsi un sostituto, visto che nella rosa nessuno ha le sue caratteristiche.

"In Coppa Italia Brozo aveva comunque già riposato una volta, contro l’Empoli, e l’Inter quella sera aveva visto le streghe: solo ai supplementari Simone aveva passato il turno con fatica esagerata. Visti i precedenti, prendere il posto del croato è un affare particolarmente delicato e lì in mezzo il tecnico potrebbe affidarsi a Nicolò Barella, per una volta regista e non incursore: l’azzurro ha caratteristiche completamente differenti rispetto al compagno e amicone in spogliatoio, ma permetterebbe di non far perdere alla squadra dinamismo. La decisione definitiva, però, arriverà soltanto all’ultimo e dipenderà anche da chi completerà il centrocampo: dentro Gagliardini o il redivivo Vidal visto in Champions? L’italiano sembra avere qualche chance in più e si piazzerebbe sul centro sinistra", sottolinea La Gazzetta dello Sport.