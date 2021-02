Vini, basket e quel passatempo condiviso con Brozovic: ecco l’altra faccia di Barella

Giornata speciale per Nicolò Barella perché oggi il centrocampista dell’Inter festeggia 24 anni. La Gazzetta dello Sport in edicola quest’oggi traccia il profilo dell’altro Barella, ossia del Nicolò non calciatore: “In campo si riposa, le partite vanno via in scioltezza, gli allenamenti pure. Poi, quando arriva a casa, inizia la full immersion. Il calcio è il secondo impiego: Nicolò è papà a tempo pieno, tre figlie che riempiono la sua vita, i suoi spazi, i suoi momenti liberi che liberi non sono mai”, spiega infatti il quotidiano. Dopo Rebecca e Lavinia, da poco è arrivata anche la terza figlia, Matilde.

Regali e hobby

“Spoiler sui regali? Non mancheranno i capi di abbigliamento, perché Nicolò non è molto interessato alla moda: ci pensa chi gli sta intorno, ci penserà anche oggi, sicuro. Nicolò è la cucina, perché non sarà un chef stellato ma ai fornelli si piazza spesso”, aggiunge La Gazzetta dello Sport che spiega come Nicolò sia anche un appassionato di vini, visto che in cantina ne ha circa 400 etichette. “Poca Playstation (presente ma non molto utilizzata) e poche automobili: la macchina nuova la usa la moglie Federica, lui ad Appiano va spesso con l’auto aziendale. È tanto basket, la sua grande passione sportiva. Ne guarda molto, quando le piccole dormono lui tiene accesa la tv e sbircia cosa combina il suo idolo Lebron. Lebron, attenzione, è anche il nome del suo cane, un amstaff, a cui è talmente legato da tatuarselo. Peraltro, in casa è arrivata anche Ilary, un chihuahua. Una vita piena? Sì, serve un po’ di relax. Magari una partita a freccette, il passatempo che Nicolò condivide con Brozovic. Chi gioca al centro (del campo) mira sempre al centro (del bersaglio)”, la chiosa della Rosea.