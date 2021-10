Italia-Spagna, Repubblica: “Barella una bistecca nella gabbia dei leoni. Bastoni…”

Ecco i voti di Repubblica per Barella e Bastoni in merito a Italia-Spagna, match di Nations League che ha visto trionfare gli iberici

Dopo tre anni dall'ultima volta, l'Italia torna a perdere una partita: a San Siro, infatti, la Spagna vince 2-1 e si qualifica per la finale di Nations League. L'edizione odierna di Repubblica, nel dare i voti, affibbia una sufficienza a Bastoni (6) con tanto di spiegazione: "Un solo errore, fa il massimo per cancellarlo". Non pienamente sufficiente (5,5), invece, Barella: "Una bistecca nella gabbia dei leoni". I migliori sono Chiesa e Chiellini (7) mentre il peggiore è Bonucci, che riceve un 4 senza appello.