Baresi: “L’Inter è davanti, ma mancano tante partite. Vincere il campionato…”

Intervistato dal Times, Franco Baresi parla degli obiettivi del Milan. L'ex difensore rossonero crede nello scudetto, anche se il vero obiettivo rimane il ritorno in Champions. "Il Milan va bene, siamo secondi in campionato. Guardiamo sempre avanti, mai al passato. Il nostro obiettivo è tornare in Champions e ci troviamo in una buona posizione che vogliamo mantenere".