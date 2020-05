Beppe Baresi, gli auguri al fratello: “Franco aveva fatto un provino all’Inter. E io al Milan”

Oggi 8 maggio Franco Baresi, storico difensore del Milan, compie 60 anni. Sul Corriere della Sera gli auguri del fratello Beppe, bandiera dell’Inter:

“Sono nato due anni prima di Franco, ma pur essendo il fratello maggiore più che una guida penso di essere stato un compagno di viaggio. Siamo cresciuti insieme, giocando a pallone all’oratorio. Abitavamo in un piccolo paese, Travagliato. La nostra giovinezza non è stata semplice: abbiamo perso i genitori quando eravamo ragazzi. Ci siamo trasferiti a Milano da adolescenti: lui andò a vivere a Milanello, anche se poi per un paio d’anni condividemmo lo stesso appartamento in città. Io ho esordito con la maglia dell’Inter nel ‘77, Franco al Milan l’anno dopo. È bello guardarsi indietro: lui ha vinto molto più di me e siamo stati capitani delle nostre squadre, una soddisfazione che ci ripaga di tutti i sacrifici. Franco lo vedete sempre serio, ma vi assicuro che sa anche sciogliersi quando è insieme a persone fidate. Aveva la maturità di un adulto quando anagraficamente era il Piscinìn, del resto i trascorsi ci hanno temprato e sin da ragazzi ci siamo dovuti prendere le nostre responsabilità. È vero che Franco aveva fatto un provino all’Inter, ma anch’io al Milan… Siamo stati confidenti nella vita e avversari in campo. Parliamo sempre di calcio, ci si prende in giro per qualche acquisto sbagliato o ci si informa sui colpi di mercato. Non ho ancora deciso cosa regalargli per i 60 anni… E allora, caro Franco, ti dico che oggi vengo a salutarti, la cena me la pagherai più avanti!”.