Barigelli (GdS): “Inter, basta un tempo da campioni. Inzaghi, ora c’è il… ‘dentista’”

Il pensiero del direttore de' La Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria dell'Inter sul campo della Fiorentina

"Un tempo da campioni basta all’Inter e avanza. La rimonta sul campo di una delle squadre più in forma, la Fiorentina, è una dimostrazione di forza e di consapevolezza delle proprie capacità che ha il sapore della risposta a Napoli e Milan, o a chiunque abbia in testa di scucirle lo scudetto. La vittoria è importante al di là dei tre punti e del primato temporaneo che porta con sé. L’Inter ha vinto da grande squadra. Non ha perso fiducia davanti alla marea viola iniziale. Ha retto quando è andata sotto. Ha contenuto i danni quando Vlahovic ha cercato il gol con tutta l’irruenza di cui è capace, che non è poca.