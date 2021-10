Barigelli (GdS): “I giorni di Inzaghi: gli ottavi per i conti, il prestigio e… Conte”

Stefano Barigelli, direttore de' La Gazzetta dello Sport, spiega l'importante della sfida di questa sera per l'Inter e per Simone Inzaghi

"Sono i giorni di Inzaghi. Alla fine una stagione si condensa in pochi momenti decisivi: Sheriff e Juve sono due di questi. L’Inter era consapevole del carico di incognite che si portava dietro un allenatore che in Serie A aveva conosciuto una sola panchina, in un solo club, lo stesso con cui aveva chiuso la carriera di giocatore. In un ambiente, per di più, che lo amava e stimava (hanno fatto benissimo i tifosi laziali a ringraziarlo con affetto). Quando nel mese di campionato post Covid gli scivolò via la chance scudetto, nessuno ne fece un dramma a Roma.