Barigelli: “Inter guarita e ora corre per lo scudetto. Rosa Juve più forte, per questo Conte…”

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il direttore Stefano Barigelli fa il punto sull’Inter. La rinascita dei nerazzurri in campionato è nata dall’eliminazione in Champions: “L’Inter, che è una specialista assoluta nel complicarsi la vita, nelle ultime settimane invece è riuscita a semplificarla: via dalla Champions, concentrazione massima sul campionato, difesa difficile da superare come ai bei tempi, attacco efficace”.

“Man mano che la striscia vincente si è rafforzata, la polemica su Eriksen s’è indebolita. Così l’Inter da grande malata d’Italia, ora è guarita e corre per lo scudetto. Il club e Conte sono stati bravi a gestire l’uscita dall’Europa limitando non solo i danni, ma trasformando l’eliminazione in una leva per risollevare la classifica. L’Inter ha una sua strada certa, anche se faticosa, per arrivare a vincere. La Juve la sta trovando. Pirlo ha però una rosa più forte, per questo Conte ha chiesto di adeguare la propria. Come ripetuto ampiamente la priorità del club è abbassare le spese, prima di trattare qualsivoglia nuovo ingresso. Insomma: fuori Eriksen e Nainggolan, poi si vede”. (Gazzetta dello Sport)