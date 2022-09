Barigelli: “Inter ha tutto per essere grande, ma ancora non lo è. Alcuni irriconoscibili”

"L’Inter ha tutto per essere una grande squadra, ma ancora non lo è. Tra giocare per vincere e giocare per non perdere c’è tutta la differenza che esiste, o almeno che ieri è esistita, tra Pioli e Inzaghi. È come se a Inzaghi non sia ancora pienamente riuscito il trapianto in un club che ha vinto tre Champions, 19 scudetti e scritto pagine memorabili del calcio mondiale. Dello straripante dominio dello scudetto nerazzurro di tre stagioni fa non c’è più molto. Non la cattiveria, la determinazione, la volontà a tratti feroce. Alcuni giocatori sono poi irriconoscibili: Bastoni e De Vrij, ieri anche Barella. La difesa è diventata lenta, poco reattiva, distratta. Il paradosso è che l’Inter è messa in campo per offrire meno occasioni possibili all’avversario. Invece più si difende, più gol prende. Ha i lampi delle individualità, che sono tante, ma non bastano. Il Bayern non sembra il ricostituente ideale, perché se la squadra di Nagelsmann azzecca la partita è una macchina capace di produrre occasioni in serie, ma i nerazzurri mercoledì hanno la grande opportunità di rinascere come gruppo. Altrimenti la stagione si complica".