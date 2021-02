Barigelli: “Tra Juve e Inter una lunga sfida che non terminerà stasera. Inoltre Conte…”

In vista di Juventus-Inter, il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, analizza quello che sarà il match tra le due squadre. Una sfida che non terminerà stasera, ma continuerà in campionato.

“Non è mai una partita banale quando di fronte ci sono Juve e Inter. Il vantaggio costruito all’andata è cospicuo, soprattutto ha messo il ritorno nella posizione ideale per la Juve. Sarà l’Inter a dover sopportare il peso della partita, lasciando Kulusevski, Chiesa e Ronaldo nelle condizioni preferite di spazio. Se il gap non s’è allargato è per la crescita enorme di Barella e Bastoni, per l’adattamento rapido di Hakimi, per le capacità migliorate di Lukaku e Lautaro”.

“Inoltre Conte nell’arco temporale di un torneo lungo è tra i tecnici più bravi: la maniacale cura nel lavoro paga di più in trentotto partite che in due, dove gli episodi sono subito definitivi. Erano anni che tra Juve e Inter non si respirava quest’aria da primato italiano. Quando riprenderà il progetto nerazzurro la sfida avrà la dimensione europea che merita”.

(Gazzetta dello Sport)