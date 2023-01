Barigelli: “Inter, 10 punti dal Napoli un’enormità. Lukaku? Un nuovo prestito ha poco senso”

"L’Inter per la verità la soluzione l’aveva trovata: Lukaku. Ma il centravanti visto finora vale meno della metà di quello che Conte portò a vertici di rendimento europei. Colpa di chi? Difficile dirlo, di sicuro non avrebbe senso battersi per rinnovare il prestito di questo Lukaku. Ci sono ancora diversi mesi, molte partite, più di un obiettivo. C’è la Champions che piace molto a Zhang, ci sono Coppa Italia e Supercoppa specialità di Inzaghi, ma alla fine la sentenza la emetterà il campionato. La Champions può emendarti dai tuoi peccati in campionato se almeno arrivi in semifinale: obiettivo non facile da raggiungere. Più alla portata la finale di Coppa Italia e la Supercoppa: nei colpi secchi, in cui Inzaghi ha in effetti dimostrato grandi capacità tattiche. Finire lontanissima, come ora, dalla battaglia scudetto non può essere compensato facilmente. Dieci punti dal Napoli sono un’enormità tecnica, che non si spiega, tantomeno si giustifica, confrontando le rose a disposizione di Spalletti e Inzaghi. Certo c’è tempo ancora per risalire. I bilanci li faranno a giugno proprietà, dirigenti, tecnico. E li faranno anche i tifosi".