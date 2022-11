Barigelli: “Napoli? Dopo le gare con Inter e Juve sarà tutto più chiaro. Il Milan…”

Penso che il Napoli faccia la sua corsa dopo il Mondiale. Ha un vantaggio enorme rispetto alle altre, però è chiaro che avrà due partite importanti contro Inter e Juventus sarà tutto più chiaro. Se il Napoli dovesse battere la Juventus in casa, che considero un’avversaria molto pericolosa e ci crede, sarebbe più semplice per gli azzurri perché i bianconeri non recupererebbero punti nel primo scorcio. Il Milan a differenza del Napoli fino ad adesso è il club che non ha azzeccato il mercato. Ci si aspettava molto di più dai nuovi arrivi, gli altri erano acquisti di contorno. È un club molto attento alla compatibilità tra entrate ed uscite, qualcosa faranno anche se non so di quanto importante. Per il resto è una squadra che ha avuto infortuni importanti e qualcuno rientrerà dopo il Mondiale. Intanto uno scudetto l’ha vinto.