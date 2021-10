Barigelli: “Osimhen il più forte della Serie A. Insigne? L’Inter farebbe benissimo a prenderlo”

Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il direttore della Rosea Stefano Barigelli ha parlato così di Napoli

"Spalletti non può fare a meno di Koulibaly e Osimhen. Il nigeriano è l’attaccante più forte del campionato. Inventa occasioni da gol, suggerisce il passaggio, è rapido, determinato, ha piedi buonissimi, colpisce bene di testa. Il Napoli cambia radicalmente quando c’è. E quando invece non c’è, il tecnico a un certo punto è costretto a mandarlo in campo. Spalletti è stato bravo a creare una squadra equilibrata, solida, con davanti tre giocatori veloci e imprevedibili, di cui due fuoriclasse: Insigne e, appunto, Osimhen. Farebbe un errore il Napoli a perdere l’esterno italiano campione d’Europa. Così come farebbe benissimo l’Inter a prenderlo".