Barillà: “Inzaghi? La Juve l’ha seguito più volte. E non ha chiesto ad Allegri di vincere”

Le parole del giornalista: "Inzaghi? La Juventus lo ha seguito ripetutamente in passato. Era amico di Paratici"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, ha raccontato questo retroscena riguardante Simone Inzaghi: “La Juventus lo ha seguito ripetutamente in passato. Era amico di Paratici, ma quest’anno non è mai stato in ballo. Non c’è alcun pentimento sulla scelta di Allegri. Erano state messe in conto delle difficoltà vista la necessità di ricostruire e ad Allegri non è stato chiesto di vincere“.