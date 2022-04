Inter, il retroscena: “Nel suo momento no, Inzaghi ha detto in privato a Lautaro che…”

Inzaghi lo ha comunque coccolato nei tanti momenti in cui la mira ha fatto difetto: prima del digiuno primaverile del Toro, ce n’era stato infatti un altro ben più lungo in inverno

Simone Inzaghi ha sempre avuto grande fiducia in Lautaro Martinez. Anche quando il centravanti argentino faceva grande fatica a segnare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che racconta quei momenti e come il tecnico dell'Inter si è posto nei confronti del Toro: "Inzaghi lo ha comunque coccolato nei tanti momenti in cui la mira ha fatto difetto: prima del digiuno primaverile del Toro, ce n’era stato infatti un altro ben più lungo in inverno.