Barillà: “Lotta scudetto? Inter davanti a tutte. Ci si aspettava una smobilitazione ma…”

"Le milanesi restano un passo avanti rispetto al Napoli, soprattutto l’Inter ha un’ossatura importante e impostata, adesso vediamo come sopperirà all’assenza di Perisic. Ci si aspettava una smobilitazione e alla fine la squadra è rimasta quella. Ammiro la linea del Milan, mentre non credo a una Juve più forte, soprattutto dopo i due infortuni dei giocatori più importanti. Rabiot? Chiediamoci per la Juve è ostaggio dei grandi ingaggi, riflettiamo sulla politica del club prima di prendercela col giocatore. È un'ottima squadra ma non è più forte dello scorso anno".