Inter, senti Barone: “Castrovilli resta. Chiesa? Per lui bussano in tanti, anche dall’estero”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Joe Barone, dirigente della Fiorentina e braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato così di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, due grandi obiettivi di mercato dell’Inter: “Noi vogliamo fare una squadra molto competitiva per il futuro, a gennaio lo si è visto con il mercato. Castrovilli e Chiesa? Federico è sotto contratto, è un nostro giocatore, a fine stagione vedremo la situazione. Ci sono delle squadre che stanno bussando, anche all’estero, ma lui è molto concentrato per far bene qui con noi. Castrovilli è un giocatore che rimarrà sicuramente qui a Firenze”.