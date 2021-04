Barone: “Superlega? Vogliamo impegno scritto, che non si ripeta. Quelle 3 hanno tanti debiti”

Le dichiarazioni del direttore generale del club viola

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Fiorentina-Juve, Joe Barone ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del direttore generale del club viola in particolare sulla Superlega: "Il calcio italiano bisogna difenderlo, è una cosa che abbiamo detto in queste settimane. Alla fin fine è stata una sorpresa per tutto il calcio mondiale. La Fiorentina con il nostro presidente ha preso posizione, chiaramente ci vuole un accordo definito delle tre squadre e anche con le altre se pensano di fare una cosa del genere".