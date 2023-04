EDICOLA CDS – Bartolozzi: “I miei due derby in panchina”. Juve ancora viva

La prima pagina del Corriere dello Sport dà ampio spazio ai risultati di Roma e Juventus in Europa League ma si parla anche di derby

"Juve ancora viva". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola venerdì 21 aprile 2023. "Si prende la semifinale e in A ritrova 15 punti ma non è finita".