Caos Barcellona, Bartomeu convoca Abidal: l’ex giocatore rischia il licenziamento

Il terremoto causato dalla reazione di Leo Messi dopo le parole di Eric Abidal in cui ha sottolineato che “molti giocatori non erano contenti” con Ernesto Valverde, continua a scuotere il mondo blaugrana. Ecco perché il presidente Josep Maria Bartomeu ha indetto una riunione di emergenza con l’ex giocatore. Bartomeu è stato ieri in viaggio a Bruxelles per impegni professionali, saputo del putiferio scoppiato dopo il post si Messi, ha anticipato il suo ritorno a Barcellona per affrontare in prima persona la crisi scoppiata all’interno del club. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo, sul tavolo c’è il possibile allontanamento di Abidal.

(Mundo Deportivo)