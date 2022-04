Barzaghi: “Inter, Inzaghi ha imparato la lezione: ora cambia. Lautaro chiave”

Il giornalista, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato della lotta al vertice in Serie A e della sfida di questa sera contro lo Spezia

Il giornalista Marco Barzaghi, intervenuto a Tutti Convocati, ha parlato della lotta al vertice in Serie A e della sfida di questa sera contro lo Spezia:

"Momento di fiducia, ma anche è stato un po' il limite dell'Inter. Aveva fatto giocare sempre gli stessi facendo fondere il motore. Ora ha imparato la lezione e ruota gli elementi. Lo Spezia ha già battuto Milan e Napoli vorrà fare bella figura con l'Inter. Chi vince il derby vince lo scudetto, abbiamo visto quanto ha pesato nella testa dell'Inter la sconfitta col Milan. Per quello oggi riposeranno Dzeko, Perisic, Dumfries che dovrebbe lasciare posto a Darmian. Senza Conte squadra più fragile nella testa, si è ripresa nella testa battendo la Juve. Penso che per l'Inter la chiave sarà Lautaro Martinez per lo scudetto, determinante ritrovare quel giocatore che c'era prima di Natale".