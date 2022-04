Barzaghi (SM): “Inter, importante ritrovare Barella e Calhanoglu. Derby Coppa snodo cruciale”

Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, ha fatto il punto sull'Inter dopo la vittoria di San Siro contro il Verona

"Barella e Calhanoglu si sono ritrovati dopo Torino, erano stati loro le chiavi per quel filotto in inverno di 8 vittorie consecutive. Prossimo avversario lo Spezia, che ha battuto il Milan a San Siro. Vedremo se riuscirà a ripetersi contro i nerazzurri. Un altro snodo cruciale del campionato sarà la semifinale di ritorno di Coppa Italia, in cui Milan e Inter si giocano molto di più dell'accesso alla finale, considerando lo slancio che può dare un derby vinto".