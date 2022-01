Barzagli: “Giorni di confusione e incertezza, manca una linea guida”

In collegamento su DAZN prima di Milan-Roma, l’ex difensore Andrea Barzagli si è espresso così sulla situazione del calcio in Italia

In collegamento su DAZN prima di Milan-Roma, l’ex difensore Andrea Barzagli si è espresso così sulla situazione del calcio in Italia dopo quanto accaduto nelle ultime ore: “Sono stati due giorni di confusione, c’è ancora incertezza. Si attende una linea guida, speriamo Lega e Governo si parlino in questi giorni”.