Barzagli: “Inter? Con la Juve grande opportunità: se vinci a Torino riparti”

Intervenuto negli studi di DAZN, Andrea Barzagli, ex difensore, ha parlato così del momento poco brillante dell'Inter: "Non è facile cambiare a fine stagione, cambiare qualcosa ora è difficile: ma l'Inter ha una grande opportunità contro la Juve, se l'Inter dovesse vincere a Torino ripartirebbe, può scattare qualcosa. In caso contrario non sarebbe facile ritirarsi su".