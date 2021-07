Barzagli: “Italia, Kane va anticipato. Barella e Bastoni sono migliorati molto. Se…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Barzagli spiega quale sarà la chiave tattica della gara contro gli inglesi

Dopo aver battuto la Spagna ai rigori, l'Italia è attesa dalla finale contro l'Inghilterra. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli spiega quale sarà la chiave tattica della gara contro gli inglesi. "Tenere più possibile il pallone, in modo da gestire i ritmi e ridurre il rischio di loro ondate. L’Inghilterra ha due o tre giocatori in grado di risolvere la finale con una giocata. E dietro sono compatti: hanno preso un solo gol e su calcio piazzato. Però se teniamo la palla possiamo far emergere le nostre qualità. Sono ottimista. Il fattore campo ovviamente è importante, però se prendi la partita in mano ne azzeri il valore e li spaventi. L’Italia gioca un bel calcio, ma se c’è bisogno di adattarsi, lo sa fare come dimostrato con la Spagna".