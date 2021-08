Barzagli: “Juventus e Inter favorite per lo scudetto. Sarà un bel campionato”

L'ex difensore bianconero, nuovo commentatore tecnico di Dazn, dice la sua sulla stagione che sta per cominciare

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus e della Nazionale e nuovo commentatore tecnico di Dazn, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport: "Ho scelto questa esperienza per tornare a riassaporare il mondo del calcio anche se da fuori, dopo un anno sabbatico trascorso in famiglia. Mi sono riposato, in questi mesi. E mi sono appassionato al paddle, tanto che adesso aprirò un impianto a Perugia assieme a Marco Materazzi. Nell'ultimo anno ho avuto anche più tempo per seguire la mia azienda vinicola e per farmi un bicchiere in più (risata)".