Bassetti: “Protocollo da cambiare. Vaccinati con due dosi senza sintomi devono giocare”

Andrea Della Sala

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il professor Matteo Bassetti, direttore dell’Unità Operativa Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, prova a fare chiarezza sulla questione rinvii in Serie A:

Professor Bassetti, nel calcio sembra essere tornati al settembre 2020.

«È vero, ma perché il protocollo è rimasto fermo a quello che fu stipulato dopo il famoso Napoli-Genoa. E invece nel frattempo sono cambiate tantissime cose, anche a livello di conoscenza del virus. Il problema oggi è riuscire ad adattarsi a questa nuova variante, che è completamente diversa dalle altre. È arrivata l’ora di cambiare le regole del gioco, perché con quel protocollo era solo questione di tempo: se il campionato non si ferma stavolta, si fermerà la prossima…».

In che modo cambierebbe lei le regole?

«Il calcio in questo momento è lo specchio del paese. C’è un problema sociale in larga scala, bisogna prendere decisioni immediate, non continuare a temporeggiare. Oggi il virus va attaccato, non possiamo più farci attaccare dal virus. Ho sentito che dal 1° febbraio ci sarà vaccino obbligatorio nel calcio e va benissimo. Ma intanto penso che ci sono già tantissimi giocatori vaccinati, mi sembra oltre l’80 per cento. Un numero sufficiente di atleti per cambiare le regole: chi ha due o tre dosi di vaccino, se risulta asintomatico, dovrebbe essere libero di giocare e di svolgere il proprio lavoro».

Ma come è possibile che non si trovi una direzione unica neanche da una Asl all’altra?

«Perché ogni Regione ha un suo protocollo e ognuno cerca di far rispettare il suo. Vede, in Italia siamo troppo bloccati dalla burocrazia e invece qui bisogna accelerare con fatti concreti. Ci vuole un tavolo di lavoro che coinvolga la Figc, la Lega – che ovviamente ha tutto l’interesse a far giocare le partite – e il ministero della Salute. Bisogna riscrivere le regole tenendo conto, come dicevo prima, che il protocollo fatto nel 2020 è stato superato dagli eventi e che oggi c’è una percentuale altissima di vaccinati e guariti».

Dunque, si poteva evitare di arrivare di nuovo a uno stop forzato dalle Asl?

«Assolutamente sì, ma non con il protocollo che in questo momento è in vigore. Francamente, quando parliamo di vaccinati e asintomatici, io non vedo quale sia il problema a mandarli regolarmente in campo. Poi se uno è sintomatico, allora si mette in quarantena secondo la legge vigente. Ma chi sta bene non deve essere costretto all’isolamento o alla quarantena, altrimenti non ripartiamo più».